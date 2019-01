Así fue la presentación de Brahim Díaz como nuevo jugador del Real Madrid (Videos)

Este lunes 07 de enero fue la presentación ante la prensa del nuevo jugador del Real Madrid, Brahim Díaz. “Cuando me dijeron de venir no me lo pensé ni una vez, las tres opciones eran venir al Madrid. Triunfar aquí y ser grande, tengo hambre de jugar”, aseguró.

“Hoy es el día más importante de mi vida y no he podido tener mejor regalo de Reyes que fichar por el Madrid. Tenía tres opciones sobre la mesa tras dejar el City. La primera era jugar en el Madrid, la segunda jugar en el Madrid y la tercera, jugar en el Madrid. No quería ir a ningún otro sitio sino defender este escudo, defender la camiseta de la ambición y dejarme el alma por el mejor club del mundo. Agradezco a mi familia el enorme esfuerzo que han hecho en mi formación futbolística”, dijo durante su discurso.

Por otra parte, Florentino Pérez, indicó que “el Real ha logrado el doblete de Champions y esto nunca había ocurrido antes, los madridistas lo debemos valorar, pero esta etapa también viene acompañada de momento difíciles. Vamos a darlo todo para continuar construyendo un Madrid para seguir emocionando. Bienvenido Ibraim”.

“Tú has escogido este escudo por delante de otros grandes que te querían fichar. Llegas procedente de un gran club, el City y con 19 años te vas a enfundar la camiseta del Madrid y cuando pises césped sentirás algo especial. Llegas al club más exigente del mundo y requerirá de mucho trabajo. Esta afición te lo va a dar todo y espero que seas participe en la historia de este club histórico”, aseveró.

💬👔 Escucha a @Brahim Díaz durante su presentación como jugador del @realmadrid. Siempre tuvo claro dónde quería jugar y así lo ha expresado… #HalaMadrid | #WelcomeBrahim pic.twitter.com/GRGvNc0eei — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 7, 2019

