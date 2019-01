Asesinaron a su padre porque no les daba el dinero que pedían en Anzoátegui (Foto)

View this post on Instagram

Asesinan a su padre y son detenidos por el Cicpc en Anzoátegui Funcionarios pertenecientes al Eje de Investigaciones de Homicidios Anzoátegui, base Anaco, aprehendieron a dos hermanos que asesinaron a su padre identificado como Aníbal José Navarro (62), en el sector La Pichera, parroquia y municipio Santa Ana, estado Anzoátegui. Tras conocerse el hecho, fueron iniciadas las pesquisas pertinentes al hecho logrando determinar que Luis Aníbal Navarro Infante (23) y Rosianni del Valle Navarro Infante (20), habrían planificado la muerte de su padre quien se desempeñaba como agropecuario; debido que ambos le exigían dinero y éste se negaba a dárselo. Optando Luis Navarro, por aprovechar el descuido de su progenitor y le propinó dos disparos con un arma de fuego tipo escopeta, marca Aguirre y Aranzábal, calibre 16M, la cual se encuentra solicitada por el delito de hurto genérico ante la Subdelegación Porlamar; causándole la muerte de forma inmediata al progenitor de los detenidos. Por este hecho se encuentran por aprehender a Reinelly Alejandra Marín (19), pareja sentimental de Luis Navarro y Melianni del Valle Navarro Infante (18), hija menor del hoy inerte, quienes figuran como autoras intelectuales del hecho. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 14° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.