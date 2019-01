Artistas venezolanos promueven campaña contra la xenofobia en Ecuador

Varios artistas están promoviendo una campaña, desde las redes sociales, para que cese la xenofobia que se desató en las calles de Ecuador, luego que un venezolano matara a su novia embarazada en la ciudad andina de Ibarra.

Juliet Lima, Ana María Simón y Norkys Batista son algunas artistas que pidieron paz, comprensión y buen trato para los venezolanos.

“El único propósito de este post es dirigirme a todos los hermanos ecuatorianos que pudieran leerme y recordarles que si bien lo que ocurrió con el venezolano que mató a puñaladas a una mujer embarazada en Ibarra, Ecuador, es de las cosas más reprochables y abominables que hemos visto en mucho tiempo, también es cierto que ese “venezolano” no le hace honor a mi gentilicio y ustedes lo saben”, escribió en Instagram la actriz , productora y presentadora de televisión, Ana María Simón, quien además cuestionó la actuación de la policía en defensa de la mujer.

Por su parte, Juliet Lima invitó a todos los ecuatorianos, así como a los políticos, actores, periodistas y animadores a que levanten su voz, para “defender a la gente buena y hacer justicia a la gente mala sin importar su nacionalidad”.

“¿Acaso a los ecuatorianos no les importa las muertes qué ocasionan otros ecuatorianos? ¿El tema no es perder una vida, sino quien se las quita?

Hay que educar a la gente. Yo le apuesto a la mayoría, yo le apuesto a los ecuatorianos de bien”, reflexionó la actriz.

Norkys Batista también publicó una imagen en su Instagram para pedir piedad y el fin de la violencia en el mundo.

“Qué tristeza arrancar el Día con tantas malas noticias, pero la más triste y Dolorosa es ver lo que está pasando no solo en#Ecuador si no en muchos Países del Mundo en contra de los Venezolanos. Aprovecho esta ventana para PEDIRLES CON EL CORAZON EN LA MANO🙏🏼 “PIEDAD”

B A S T A YA C O N LA X E N O F O B I A..” NO Todos los Venezolanos son Delincuentes. Señor acompáñanos donde quiera estemos incluso a los que seguimos en Venezuela”

Primicia