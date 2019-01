Aprehendidos 3 funcionarios del CICPC por el delito de homicidio contra un hombre

View this post on Instagram

3 Detectives del Cicpc Anzoátegui detenidos por Homicidio En el proceso de depuración de la Policía Científica, valiosos pesquisas adscritos a la Sub Delegación Barcelona lograron la aprehensión del Detective Velásquez Luis José (29), con 5 años en la institución, Detective Guilarte Parra José Antonio (27), con 2 años en la institución y el Detective Villael Macuare Ronald Arturo (24), con 2 años en la institución. Quienes el día sábado 11 del presente mes y año, en el parque de los enamorados, avenida cajigal, estado Anzoátegui, los funcionarios detenidos se identificaron como efectivos de Inteligencia Militar, portando uno de ellos arma de fuego, se llevan a Darlis José Mata Martinez, indocumentado, con rumbo desconocido en un vehículo color negro, reconociendo uno de los testigos presentes en el hecho, que eran funcionarios de está institución, posteriormente a través de análisis telefónico, Experticias informáticas e investigaciones de campo, se determinó que los autores del hecho, son los funcionarios antes mencionados, quienes al ser entrevistados manifestaron que efectivamente le habían quitado la vida al ciudadano en cuestión, ocasionandole heridas con objetos contundentes (palo y piedras), por cuanto días anteriores el mismo le había Hurtado la batería al vehículo del Detective Luis Velásquez, dejándolo abandonado en Vía Caigua, sector el Pilar, zona boscosa, estado Anzoátegui, trasladando la comisión al sitio, donde fue localizado el cadáver. EVIDENCIAS Un vehículo, marca Ford, modelo Fiesta color Negro, placas AD925NM. Una roca de aproximadamente 30 kilogramos.