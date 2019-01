Ana Rodríguez habló sobre su detención (Video) #30Ene

La periodista Ana Rodríguez, quien fue detenida en horas de la noche de este martes 29 de enero, en las instalaciones de Miraflores, fue liberada hoy, y hace pocos minutos habló en rueda de prensa para ofrecer detalles de como habían ocurrido los hechos.

“Nosotros no podemos dar información a personas que no conocemos”, aseguró la periodista debido a que los funcionarios que los detuvieron no estaban vestidos como efectivos, a lo que ellos alegaron que por razones de “inteligencia estaban vestidos de civil”.

Declaraciones completas:

[#VIDEO] La periodista Ana Rodríguez ofrece detalles del momento en el que la detuvieron junto a Maiyker Yriarte y dos periodistas chilenos en los alrededores de Miraflores #30Ene https://t.co/Uuec9htIoZ pic.twitter.com/mOpotTUUOP — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 30, 2019

Diario Contrate