Alonso defiende título ante Rubén García y quiere ir más allá en este 2019

Jonathan Maravilla Alonso (17-0, 6 KO) afrontará dentro de un mes la primera defensa del cinturón de campeón de España de superligero (63,5 kg). El escenario será el Palacio de los Deportes de Oviedo. La fecha, el 15 de febrero.

El púgil, nacido en la República Dominicana, pero afincado en España desde hace más de 20 años, peleará de nuevo ante su gente. Criado en Asturias, destila ilusión ante el hecho de subirse a un ring en su casa. No lo hace desde noviembre de 2015, cuando venció al georgiano Koba Karkashadze a los puntos en su séptimo combate como profesional.

El 11 de mayo de 2018 tenía previsto pelear en Oviedo, pero la lesión de su rival, el francés Jean Moraiti, le impidió enfundarse los guantes. En esta ocasión, también ha visto cómo su primer rival, Rubén Rodríguez al que ya derrotó en marzo del año pasado, se caía de la velada por lesión. El Comité de Boxeo Profesional ofreció a Alonso la oportunidad de realizar una defensa voluntaria. No se lo pensó. El contrincante elegido será Rubén García, Peli, de 34 años, que se ganó la opción tras su victoria ante el invicto Antoine Vanackere en Bélgica.

Habituado a un peso menor, García (5-5-2, 1KO) se subirá al cuadrilátero para tratar de arrebatar el campeonato de España a Alonso, de 28 años.”Tenía planteada una estrategia para Rubén Rodríguez, ahora cambia algo por García es más bajo y pelea diferente, pero yo voy a entrenarme igual y prepararme para darlo todo y ofrecer un gran espectáculo”, apunta Alonso, agradecido a Kontact Sport por contar con él para esta velada.

La cita pondrá en juego otros dos campeonatos de España: José Miguel Fandiño y Sergio Fernández pugnarán por el título vacante en el peso medio, mientras que Aitor Nieto defenderá el cinturón del peso wélter ante Hamza Misaui.

Este combate en Oviedo me abrirá las puertas a peleas importantes. Va a ser un gran año para traspasar otra frontera” Jonathan ‘Maravilla’ Alonso

La agenda de Maravilla Alonso para 2019 cuenta también con una segunda edición, a mediados de año, del Monday Battle, la velada de boxeo que organizó OSB Promotions en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid a principios de octubre y en la que se proclamó campeón de España. Además, aunque le gusta ir paso a paso, para este año le aguardan citas de primer nivel. En el horizonte asoma la búsqueda de un título continental.

“Este combate en Oviedo me abrirá las puertas a peleas importantes. Va a ser un gran año para traspasar otra frontera. Ahora, sólo pienso en el 15 de febrero, en bajar de peso y prepararme para anotarme el 18-0”; señala. El frío de Asturias le hará apretar para ganar la primera batalla a la báscula. “Entrenaré más abrigado, tiraré más de sauna, de calefacción, de llevar plásticos y me tocará comer menos”, desvela Alonso, que no se olvida de aquellos que están a su lado desde que soñaba con ser boxeador como Compra y Venta de oro Mayka, Desguaces Gerardo y Flashback Tatoo.

Marca