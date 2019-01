Al Palacio de Miraflores nadie hizo la vigilia que ordenó Diosdado Cabello #24Ene

Denuncian que la orden que dio Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, la tarde del miércoles #23Ene a los simpatizantes reunidos en la Plaza Madariaga de Caracas no hizo efecto emotivo en quienes estaban presentes en el lugar.

Cabello llamó a hacer una vigilia en el Palacio de Miraflores durante la noche del miércoles y madrugada del #24Ene, pero en los alrededores del Palacio presidencial no hubo ni una sola persona que se quedara durante la vigilia llamada a cumplir a los seguidores del Psuv.

Se quedaron solos, dijo en un tuit el periodista Dexcy Guédez, mientras que en otra publicación de la misma red social, la también periodista Luz Mely Reyes acuñó: “Me acerqué lo más que pude a la sede del Palacio de Miraflores para la vigilia que convocó Cabello. # 23ene 11: 40 pm. No había un alma. Solo dos uniformados. PD Si alguien me ayuda a girarlo, se lo agradeceré”.

EL PUEBLO LOS DEJÓ SOLOS. En Miraflores no hubo vigilia luego del llamado de @dcabellor . La zona está desolada, lo que significa que no le pararon bolas al jefe del PSUV. Deben escoger entre el destino de Gadaffi o el de Pérez Jiménez

