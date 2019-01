Adolescente torturado por la GN en Bolívar fue liberado con medidas cautelares (vídeo)

El pasado 23 de enero, Jickson Rodríguez, un niño especial de 14 años de edad fue detenido en el sector Villa Bahía de Puerto Ordaz durante las manifestaciones en rechazo a Nicolás Maduro.

“Como yo no lloraba, a mí era al que daban más golpes. Me daban golpes y golpes. Le dije a los guardias ‘¿por qué nos dan golpes si ya estamos presos?’, y lo que hizo fue darme una cachetada. Me daban cocotazos, les decía ‘no, yo no puedo recibir cocotazos porque sufro de ataques de epilepsia, y me dijeron: ‘¡cállate, que tú eres un detenido!”, fueron parte de las declaraciones del niño Rodríguez.

Este martes por la tarde fue liberado bajo las medidas cautelares de régimen de presentación cada 30 días y tres fiadores. A Jickson y otros cinco vecinos de su sector los acusaron de participar en disturbios en una zona bastante alejada de donde estaban.

Por su parte, Romelis Guilarte, madre del menor de edad, aseguró que en el sector solo hacía un cacerolazo. La detención fue hecha cuando todos corrieron ante la arremetida de la Guardia Nacional.

“Voy a Fiscalía a poner la denuncia por el maltrato que recibió y la forma arbitraria que los funcionarios hicieron el operativo”, afirmó.

Funcionarios de la GN llegaron a negar que el joven recibiera su medicamento, y llegó a convulsionar al menos en tres oportunidades.

“Mientras estuvo en el comando no le recibieron el medicamento hasta el domingo, que fue su día de visita de 10 minutos y le pude dar su medicamento”, agregó.

Mira la declaración del menor en este enlace

SuNoticiero