Activista de VP en Tachira denunció tras ser secuestrado “querían que grabara video acusando a Guaidó de hechos del 23E”

“Apenas entre al carro me pusieron una bolsa de tela negra en la cara, empezaron a interrogarme y a preguntarme qué me había mandado hacer el diputado Sergio Vergara y cuando había sido la última vez que había hablado con Juan Guaidó, cuando les decía que no los conocía me golpeaban”, relató Carlos Delgado.

El activista acudió este lunes al ministerio público para denunciar que fue secuestrado y sometido por funcionarios armados con uniformes del Faes.

“Antes de soltarme me querían obligar a grabar un video donde responsabilizara a Juan Guaidó de lo ocurrido el 23 de enero y que dijera que ellos me mandaban dinero para contratar a paramilitares”, aseveró Delgado, a quien se le veían los golpes que recibió.

Por más de dos horas fue ruleteado y torturado física y psicológicamente, a pesar de que sintió que que podía perder la vida, no se prestó para mentir.

“Todo fue muy rápido, pensé que me iban a matar”.

El foro penal en Táchira dijo que los reportes indican que dos personas han sido sometidas a desapariciones forzosas de este tipo y que el Faes es el cuerpo de seguridad responsable.

“En el caso de los detenidos, ellos señalan que fueron llevados a la sede del Consejo Legislativo y allí fueron maltratados y sometidos a tratos crueles en presencia de diputados”, aseveró Raquel Sanchez representante del Foro Penal.

Destacó que los detenidos han sido golpeados salvajemente y qué hay uno de ellos es un paciente siquiatrico y no ha recibido la debida atención.

Los reportes oficiales indican qué hay 15 detenidos mayores de edad y dos menores tras las manifestaciones del pasado 23 de enero.

No descartan que existan otros detenidos o desaparecidos que por temor no hayan formulado las respectivas denuncias.

Caraota Digital