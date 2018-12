Victoria de EEUU sobre Uruguay oficializa clasificación de Venezuela a Mundial de Básquet

La Federación Venezolana de Baloncesto celebró la clasificación al Mundial de Básquet a jugarse el próximo año en China, luego que Uruguay cayó derrotado frente al elenco de los Estados Unidos, este domingo.

La victoria yanqui sobre los charrúas, con marcador de 70 x 78, terminó de empujar a la Vinotinto a la cita universal del venidero año.

La Federación criolla, celebró su inscripción en la cita mundialista con un post colgado en la red social Twitter: “¡OFICIAL! Por cuarta ocasión (1990, 2002, 2006 y 2019) VENEZUELA dirá presente en un Mundial de Baloncesto # FIBAWC”

Por su parte, la cuenta de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto, @FIBAWC, publicó: “Nueva Zelanda 🇳🇿, Corea 🇰🇷, España 🇪🇸, Turquía 🇹🇷, Estados Unidos 🇺🇸, Venezuela 🇻🇪 y Argentina 🇦🇷 el domingo se convirtieron en los últimos equipos para asegurar sus lugares en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2019!”

Con éstos, se alcanzan a 17 los clasificados, aun se espera por 15 selecciones más que completarán los 32 que disputarán el certamen en China.

@FIBA describió, por su lado, los 17 invitados, ya inscritos para la fiesta hasta este domingo. “Angola, Argentina, Australia, China, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Corea, Lituania, Nueva Zelanda, Nigeria, España, Túnes, Turquía, EEUU y Venezuela”

