Viceministro ruso niega que Venezuela y Rusia tengan previsto el uso del Petro en comercio

Rusia y Venezuela todavía no prevén utilizar el criptoactivo venezolano, el Petro, en el comercio bilateral, declaró este jueves el viceministro de Finanzas de Rusia, Serguéi Storchak.

“Los representantes de nuestros servicios tributarios, el Banco Central, estuvieron durante la presentación de la criptodivisa que ellos (los venezolanos) ahora implementan, pero no más, respecto a los pagos, todavía no hay nada”, aseguró, al añadir que no conoce de conversación alguna al respecto, reseña el medio ruso Sputnik.

A principios de diciembre, el presidente Nicolás Maduro declaró que la posibilidad de utilizar el petro en el comercio con Rusia sería uno de los temas a debatir durante la próxima sesión de la Comisión Mixta de Alto Nivel a celebrarse en marzo de 2019 en Moscú.

El criptoactivo fue anunciado por primera vez a finales de 2017 por el mandatario venezolano; en febrero se realizó su preventa; el pasado primero de octubre comenzó a funcionar el libro de registro de transacciones o blockchain y el 29 comenzó su venta.

Maduro aboga por la creación de una canasta de divisas y criptodivisas para la venta de petróleo y sus derivados y anunció que a partir del año que viene toda la producción de petróleo del país se venderá exclusivamente en petros.

