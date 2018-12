VERDADES Y RUMORES | El peligro de una abstención “orgánica”. Por Darwin Chávez (@darwinch857)

ABSTENCIÓN (I). Luego de la escasa participación de electores en las elecciones de concejales del pasado domingo, muchos celebraron otra rimbombante victoria de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. En lo personal en vez de celebrar, me gustaría analizar el fenómeno de la abstención porque está escalando hacia estadios peligrosos y que serán difíciles de manejar. Los que hoy celebran, mañana pudieran estar lamentando no haber sabido manejar adecuadamente una abstención que se está volviendo “orgánica”. Por supuesto, no faltarán los lectores que me llamen “colaboracionista” o califiquen de “sospechoso” los resultados de mis reflexiones sobre el tema. Ya eso es común en la Venezuela de hoy que tiene una especie de “Corte Moral de la Inquisición” que se encarga de juzgar (sin derecho a la defensa) y condenar a todo aquel blasfemo que contraríe los “textos sagrados” de los tótem radicales que sólo habitan en las redes sociales, aunque pocos realmente arriesguen el pellejo en la lucha. Incluso algunos a pesar de todo lo que dicen y hacen, nunca han sido tocados por los tentáculos represores del régimen ¿Raro verdad? Bueno vamos a lo importante ¿Por qué la abstención está mutando a “orgánica”? Porque está en la transición de una conducta coyuntural y circunstancial, hacia una filosofía de vida ante la política, los políticos y las elecciones. Esta abstención no es el resultado de un plan cívico de lucha, mucho menos de una estrategia consensuada. Es lo que es y listo. Inclusive muchos de quienes la integran siguen creyendo en el voto, pero temen nadar contra la corriente para no ser llamados “extraños” ¿Hay razones reales para no votar en Venezuela? Por supuesto que sí las hay porque el sistema electoral no genera confianza. El problema será cuando nunca volvamos a tener confianza en el sistema, a pesar que todo haya cambiado y la gente siga lejos de los centros de votación. No sólo se perdió la confianza en el voto, sino que se perdió el interés en el voto. No sólo se perdió la confianza en los políticos, sino que se niega cualquier acción real y sincera de los políticos. Hay una desconfianza general que ha sido sembrada por el gobierno y abonada por la oposición. Es todo un proceso en el cual muchos han metido sus manos y hoy tenemos una cosecha terrible para el futuro de la democracia. El principal promotor de la abstención opositora es el gobierno, quien hizo todo lo posible por alejar a sus enemigos de las urnas electorales. Para ello tuvo como aliados a un Consejo Nacional Electoral con unos niveles de desconfianza muy altos, unos poderes públicos revolucionarios y dependientes del ejecutivo, a los errores acumulados por las extintas Coordinadora Democrática y Mesa de la Unidad Democrática, además del resto de las coaliciones no oficialistas; a la decepción general de un pueblo que fue a cuanta manifestación fue convocado, a los NO NO a quienes no les importa nada y a los medios de comunicación y periodistas que hemos cometido equivocaciones en nuestra labor. Pero al gobierno se le pasó la mano. Tanto que hoy esa abstención “orgánica” lo está afectando. Su 30% de votos controlados y seguros está reduciéndose rápidamente como consecuencia de los efectos de la crisis. Ya ni su amplio y eficiente aparato de movilización de electores, sumado a los mecanismos de chantaje y presión, les garantizan buenos resultados. La clave no sólo es ganar, sino cómo ganar. Sin importar la cifra de participación final que anunció el CNE, está claro que un 90% del país elector no fue a los centros electorales. Ahí se incluye un alto porcentaje de los que integran el 30% del oficialismo. El votante pro gobierno también está hastiado, decepcionado y ocupando la mayor parte de su tiempo en tratar de sobrevivir. Hay quienes hasta rechazan el chantaje oficial, alegando que ya es poco lo que reciben para amortiguar los efectos de la crisis. La abstención en Venezuela se convirtió en “orgánica” y eso tarde o temprano nos afectará a todos. No sólo es un mensaje para el gobierno y la oposición, sino para todos los que creemos en la democracia y la recuperación de Venezuela. Una parte de la democracia fue asesinada por el régimen, la otra parte la está ahogando la oposición y no me refiero únicamente a la partidista.

TENSIÓN. El gobierno de Nicolás Maduro sigue trabajando arduamente para que Venezuela sea el centro de una nueva disputa entre Estados Unidos, Rusia, China e Irán. La reciente visita de un grupo aéreo de Rusia que está liderado por bombarderos estratégicos de largo alcance TU-160 puso de relieve el creciente interés del gobierno venezolano de aumentar las alianzas militares, alegando el peligro que representa EEUU. A eso hay que sumar el anuncio iraní sobre el envío de un grupo naval encabezado por el nuevo destructor furtivo Sahand que es invisible a los radares y que estará unos cinco meses en la zona, como parte de la expansión que busca Irán para aumentar su tensión con Estados Unidos. Pero no todo termina ahí, ya que se asegura que en su último viaje a China, Maduro también llevó una propuesta para que los chinos instalen una base militar en nuestro país, similar a la que tienen en Djibouti, África, tal como comentamos en VyR ( LEA : http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/09/19/conflicto-ademas-de-dinero-que-mas-fue-a-buscar-maduro-en-china/). Es probable que también hayan ofrecido a Rusia replicar en Venezuela la instalación de una base naval, por ejemplo, como la que ya poseen en Tartus, Siria, y que les da presencia en el Mediterráneo y el Oriente Medio. Todas estas acciones forman parte de pruebas que hacen estas naciones para medir las reacciones del gobierno de Donald Trump. A rusos, chinos e iraníes, aunque éstos en menor medida, les interesaría tener una mayor presencia militar en América con el fin de retar el dominio de los Estados Unidos y para proteger sus intereses en el hemisferio occidental. Mientras que Maduro necesita mecanismos de disuasión ante la fuerte presión a la que está sometido. En ese sentido requiere acciones reales y concretas, más allá de anuncios formales, que sirvan para disuadir y vender la tesis que su gestión está protegida por estos fuertes rivales de los gringos. La presencia militar de Rusia y China se va a incrementar. Ellos necesitan cuidar sus intereses y además elevar el tono contra EEUU. Lo lamentable es que eso puede desencadenar en un conflicto regional en el cual Venezuela podría estar en el centro de las acciones ¿Recuerdan la crisis de los misiles rusos en Cuba que casi genera una guerra entre la URSS y Estados Unidos? ¿Podría ocurrir algo similar teniendo a Venezuela como epicentro? Como siempre en el oficialismo intentan apagar fuego con gasolina ¿Hasta dónde llega la locura del régimen?

GUERRA. Aunque sin mucha declaración mediática prosigue la guerra ente Omar Prieto y Francisco Arias Cárdenas. OP viene arreciando la cacería a personas ligadas a Pancho, mediante acusaciones de actos de corrupción. A un gerente de Corpozulia lo detuvieron bajo acusaciones de robo de dinero del proyecto de una Planta de Merey en el municipio Machiques de Perijá. Asimismo un abogado con pasado en Primero Justica e importante ex integrante de la gestión de Pancho en la Gobernación, lo citaron a declarar en el CICPC por varios hechos irregulares, pero sobre todo por la supuesta venta de los equipos de una Planta de Yuca que fueron vendidos en Colombia por una alta suma de dólares. Los ataques directos habían cesados, pero tras bastidores se siguen matando ambos enemigos políticos. Le recomiendo a Omar Prieto que investigue al ex secretario de la gestión de Pancho que está vendiendo un yate. Que yo sepa este señor no se ganó el Lotto Florida o el Extra de Navidad de España.

ABSTENCIÓN (II). Hoy la mayoría de los venezolanos está huérfano de liderazgo. Se perdió la credibilidad en los líderes no oficialistas. Ya lo decía Luis Vicente León recientemente, cuando afirmó que ninguna figura de la oposición estaba en posiciones importantes de liderazgo en la opinión pública. Ninguno tiene números decentes. Ese virus es contagioso porque lo mismo ocurre en el oficialismo. Eso se traduce en una ausencia de conducción real de la lucha. Todo va como silvestre, sin organización, sin nadie que señale el camino a seguir y que eso sea creído por la mayoría. Hay una orfandad manifiesta. Hay una orfandad general ¿Eso beneficia al gobierno? Claro que sí, pero también es verdad que la abstención “orgánica” lo está bombardeando y continúa dinamitando su teatro electoral en el cual hay cada vez menos actores. La oposición partidista y ciudadana sigue en una profunda crisis y eso alimenta a la abstención “orgánica”, pero además apuntala al gobierno en el poder. Es incomprensible para muchos cómo un país que no sólo rechaza a un gobernante, sino a todo el modelo que él representa, lo que se expresa en cifras muy altas de repudio casi que general, no cambia. Todo sigue igual en el gobierno. Hace poco la consultora Hercon expuso los datos de su más reciente estudio. 77% de los 1.600 encuestados quiere un cambio, 80% rechaza a la gestión de Maduro y 85% estima que la situación ha empeorado ¿Cómo siguen gobernando? Una de las explicaciones lógicas para entender que aun estén en el poder, es el control social y político que han aplicado, sumado a su estrategia de promover la auto destrucción de la oposición sembrando dudas, acusaciones y desconfianza del pueblo hacia sus líderes ¿Resultados? La abstención “orgánica” es uno de ellos. Segundo que no hay un líder visible, creíble y que sea capaz de asumir la conducción de la lucha por el cambio. Y sin ese líder que se convierta en un emblema, será difícil convencer a las mayorías para que retome su interés en el voto. La misma encuesta de Hercon mide a los liderazgos no oficialistas y hay sorpresas interesantes. Cuando preguntan a los encuestados a quién prefiere como el conductor de una transición, Lorenzo Mendoza obtiene 30% de apoyo a pesar de no estar en la escena política, sino ocupado en sus empresas. Pero en esta pregunta hay una llamativa aparición de un Rafael Ramírez con 7%, lo que indica que hasta en el oficialismo pudieran estar viendo como necesaria esa transición, pero conducida por alguien que venga del proceso. Cuando miden los liderazgos netamente políticos, María Corina Machado aparece con 26% de apoyo, pero su partido Vente sólo obtiene 2,4%; lo que evidencia que carece de una estructura partidista real y posicionada que respalde su proyecto político, si es que lo tiene. Otro de los aspectos interesantes es que Leopoldo López sigue apareciendo en las encuestas a pesar de su inactividad. Su silencio es estruendoso, pero sigue con apoyo importante en las encuestas ¿Por qué su silencio? Sus razones tendrá para tal conducta ¿Se guarda para el momento más adecuado? Es posible ¿Aceptó las condiciones de reclusión que le impuso el gobierno? Sólo quien ha estado muerto en vida en las mazmorras mugrientas y sometido a las torturas del régimen sabe lo que implica ser un verdadero preso político en Venezuela. Lo cierto es que Leopoldo continúa siendo una opción con amplias posibilidades de crecimiento. En conclusión la ausencia de un liderazgo arraigado y creíble para la mayoría hará más difícil revertir la abstención “orgánica”.

RECICLAJE… De anuncios. Se ha hecho demasiado común que cuando Maduro visita a un país aliado, hace una serie de anuncios pomposos de supuestas inversiones. El último hecho en ese sentido ocurrió con el reciente viaje a Rusia, cuando hizo una transmisión desde un lujoso hotel moscovita para dar unas elevadas cifras de inversión que habían sido al parecer acordadas con Rusia, pero que luego nunca fueron confirmadas por nadie en el gobierno ruso o las empresas involucradas. Lo mismo ocurrió en su viaje a China cuando lanzó las supuestas buenas noticias, algunas de las cuales fueron luego “aclaradas” por los chinos. Maduro arma esos alborotos para dar la sensación que está recibiendo mucho financiamiento, pero resulta que la mayoría de lo que dice es falso.

PDVSA. Fuertes rumores en Petróleos de Venezuela sobre la destitución del general, Manuel Quevedo. Pero además aseguran las fuentes que este alto oficial no es quien verdaderamente manda en PDVSA, tal como revelamos en VyR ( LEA : http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/12/11/crisis-se-avecinan-cambios-en-pdvsa/). La gestión de Quevedo ha estado marcada por el fracaso y además por la inestabilidad ya que el grupo de Diosdado Cabello siempre ha querido su puesto en la industria. Quevedo podría ser sacado de PDVSA en el marco de los cambios que podría ejecutar Maduro a partir del 10E y la cesión de cuotas de poder a sus aliados internos ¿O enemigos?

ABSTENCIÓN (yIII). Ahora bien, hasta ahora los aplausos de celebración por la no participación de los votantes en los últimos procesos electorales se han llevado todos los focos, pero que pasaría si el régimen decide convocar a un referendo para consultar al pueblo sobre la nueva Constitución Nacional que en cualquier momento terminan de cocinar en la ANC ¿No se hará nada para derrotar esa intención oficialista? ¿Se mantendrá la matriz de la abstención? Pero si se decide participar ¿Quién o quiénes tienen la capacidad de modificar la tendencia abstencionista? ¿Quién y cómo va a convencer a los ciudadanos de regresar a las unas? No veo a nadie. Eso es muy peligroso porque al gobierno poco le importa que la nueva Constitución termine siendo validada por el 10-20% de los votantes. Es un riesgo porque sería terminar de entregar el país al oficialismo y no hacer nada para evitarlo más allá de las arengas que anuncian un quiebre o que la fuerza es el camino. Temo que en ese escenario y si prevalece la abstención “orgánica” muchos van a celebrar que el gobierno se quedó de nuevo sólo en su proceso electoral, sin medir las consecuencias generadas. La pérdida del interés por el voto hoy es un logro para muchos, mañana será un problema para muchos más. Y si a eso le sumamos que para un sector todos son colaboracionistas, sospechosos, deshonestos y falsos; estamos ante una crisis de identidad muy aguda para Venezuela.

SE CAE. Literalmente la casita de Un Nuevo Tiempo sigue cayéndose a pedazos. Esta semana esa organización política recibió las renuncias de Delsa Solórzano, José Luis Farías y Juan Carlos Fernández. Este partido entró en crisis y seguirá con graves problemas porque se acentúan los desacuerdos con el estilo sectario y poco democrático con el cual Manuel Rosales maneja a la organización. El mismo está acabando con UNT. Lo maneja como una franquicia en la cual sólo el Rosalismo y sus incondicionales tienen espacios para crecer. MR consulta a un grupo muy pequeño, aunque hay dudas sobre si de verdad se trata de una consulta o es sólo una notificación lo que hace. No hay discusión, no hay democracia interna. Rosales ha excluido a muchos dirigentes que han tenido espacios importantes y por eso han sido castigados. Uno de ellos es Enrique Márquez a quien no dejó presidir la Asamblea Nacional en este período legislativo y luego lo suspendió porque decidió apoyar la candidatura presidencial de Henri Falcón. Márquez está totalmente alejado de UNT y se especula que en cualquier momento hace pública su renuncia. Elías Matta renunció hace meses a su cargo como presidente en el Zulia y hay otros que están apartados, porque rechazan el estilo de Rosales. Un amigo que forma parte de Un Nuevo Tiempo me comentó que ese partido está en la vía de focalizarse sólo en el Zulia, de lo cual difiero porque considero que tiene tiempo encapsulado en Maracaibo porque le queda muy poco de aquella estructura regional. Aunque parezca ilógico, el mismo Manuel Rosales acaba con su partido. Y lo lamentable es que contra la mayoría de los dirigentes que se van, lanzan una campaña de desprestigio. Se cae la casita.

PREGUNTA. Me llega un mensaje desde la Alcaldía de Maracaibo: “Averigua porque al entorno más íntimo de Willy Casanova los llaman el “Grupo Aguja”. Es un coto muy cerrado que sólo está integrado por personas especiales y queridas”. De verdad que no entendí el mensaje.

CRISIS. Los problemas empeoran en el Hospital Adolfo Pons de Maracaibo perteneciente al IVSS. Recibo un dossier completo con las dificultades: “Este centro asistencial tiene ocho meses sin quirófanos para intervenciones electivas o de emergencia porque no funcionan los aires acondicionados. Las áreas de triaje y observación están cerradas por su avanzado deterioro. El banco de sangre carece de reactivos, el servicio de RX la mayor parte del tiempo no funciona. El servicio de hospitalización de pediatría sigue cerrado desde hace dos meses. La mayoría de las áreas estan sin aire acondicionado. Desde hace más de cuatro meses no les dan comida a los pacientes adultos internados y la comida que les dan a los niños es una donación. Cuidados Intensivos continúa cerrado por falta de insumos. No hay exámenes de laboratorio, ni siquiera los más básicos. No hay medicamentos, ni siquiera los más sencillos y los pacientes con cáncer están destinados a morir porque los fármacos para quimioterapias también desaparecieron. Todo el hospital carece de una limpieza eficiente porque no hay material para que se haga el mantenimiento. Y finalmente la inseguridad es permanente y hace pocos días los familiares de los pacientes y el personal de guardia en la Emergencia fueron asaltados con armas de fuego”. Confieso que quedé cansado luego de leer el reporte.

CAMIONES. Por fin el gobierno central le envió a la Alcaldía de Maracaibo los camiones compactadores de basura que había anunciado el señor Willy Casanova. Los tienen guardados cerca de Los Olivos y los están terminando de ajustar para sacarlos a la calle ¿Qué excusa sacará ahora el peor Alcalde de Maracaibo para justificar la basura que inunda a toda la ciudad?

LA PROCESIÓN… Va por dentro. A pesar que el oficialismo arrasó en las elecciones municipales como consecuencia de la abstención opositora, no todo es felicidad y los problemas comienzan a aflorar. Tal es el caso del municipio Maracaibo en cuyo Concejo Municipal hay diferencias entre los nuevos concejales y el alcalde Willy Casanova. Me cuentan que el edil, Enmanuel Pulgar, anda molesto porque no fue seleccionado como presidente de la Cámara, a pesar de ser uno de los que mayor experiencia tiene y que ha estado al lado de Casanova en estos meses tan difíciles por su fracaso en la gestión. La ex concejal, Egda Vílchez, también está molesta. Se queja que a su hijo lo dejaron en un carguito de mediano rango en el Imtcuma, a pesar de los compromisos asumidos por el Alcalde.

