Venezuela triunfa ante Islas Vírgenes tras clasificar al Mundial de básquet 2019

Venezuela celebró este lunes su clasificación al Mundial de baloncesto de China-2019 con una victoria in extremis de visita ante Islas Vírgenes por 77-76, decidida por un tiro libre convertido por Pedro Chourio a 5,2 segundos del final, en el Grupo F del torneo FIBA Américas.

Con el tiempo agonizando, Chourio robó un balón en el ‘UVI Sports and Fitness Center’ de Saint Thomas y atacó la canasta para convertir un doble y sacar una falta adicional que lo llevó a la línea de tiros libres en busca del punto definitivo. No falló.

Dirigida por el entrenador argentino Fernando Duró, la selección vinotinto ya había garantizado su cupo mundialista gracias al triunfo del domingo de Estados Unidos ante Uruguay en Montevideo (78-70) por el Grupo E, pero no se rindió en su visita a Islas Vírgenes aunque el marcador le desfavorecía. Quería ganar para festejar por todo lo alto su pase.

El pívot Gregory Echenique lideró con 14 puntos y 15 rebotes a los sudamericanos, aunque el escolta Jhornan Zamora fue su máximo anotador con 16 unidades.

El viernes, Venezuela había quedado a punto de sellar su boleto a China al batir 84-76 como local a Canadá.

Tras derrotar a Islas Vírgenes, los venezolanos conservan el liderato del Grupo F con récord de 9-1, escoltados por Canadá (8-2) y Brasil (7-3).

