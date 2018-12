Usuarios denuncian el precio del pollo en Maracaibo

Usuarios de las redes sociales aseguraron que en Maracaibo, estado Zulia, un kilo de pollo actualmente pasa los 1000 soberanos, esto después del aumento salarial anunciado la semana pasada por el presidente de la república, Nicolás Maduro.

Marabinos aseguran que es injusto que ninguna autoridad resuelva la problemática que ataca fuertemente sus bolsillos.

No cumple un coño hoy compre el litro de aceite 800,huevos 1200,harina, 550,un pan campesino 100 caraota 900 no me jodas el queso 1600 ka carne 1900 el pollo 1200 en maracaibo https://t.co/SwlPnxR6Tv

