¿Usted sabe cuál es el documento más traducido a nivel mundial? Sépalo

La tecnología del internet llegó para proporcionar a la humanidad la corriente que mueve al mundo en la actualidad, el inmediatismo, lo más rápido, lo accesible, lo práctico.

En ese orden de ideas, aparece la solución que muchos no entendían o no sabían cómo hacer, las traducciones de documentos a su lengua nativa.

El documento que ha sido más traducido a nivel mundial, ha sido el contentivo de la Declaración de los Derechos Humanos, de acuerdo con lo informado por la página oficial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, @UNHumanRights.

“¿Sabías que la Declaración Universal de # HumanRights es el documento más traducido del mundo? Haga clic en la imagen para grabarse leyendo un artículo de la declaración en su idioma nativo! # StandUp4HumanRights # RightsOutLOud # UDHR70″, dice el mensaje.

Did you know that the Universal Declaration of #HumanRights is the most translated document in the world? Click the image to record yourself reading an article from the Declaration in your native language! #StandUp4HumanRights #RightsOutLOud #UDHR70

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 10, 2018