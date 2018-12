Una venezolana fue asesinada de dos balazos por su pareja en un hostal de Lima, Perú

View this post on Instagram

Una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada a balazos presuntamente por su pareja, que luego se suicidó en un hostal en San Juan de Lurigancho, ubicado en Lima (Perú)⛔ • • La víctima fue identificada como Rosemary López Acosta, de 24 años de edad. Ella ingresó al local junto a Luber Arteaga Delgado, quien fue hallado sin vida con un disparo en la sien. En tanto, la mujer presentaba dos disparos en la cabeza y otro en el pecho🚫 • • De acuerdo con el noticiero América Noticias, el 24 de diciembre ambos ingresaron a un hotel en San Juan de Lurigancho cerca de las 8:00 pm. 12 horas después, sus cuerpos fueron hallados por uno de los trabajadores del lugar⭕ • • Texto y vídeo: @elnacionalweb📽 • • #Caracas #Ccs #Chacao #Baruta #LosTeques #Miranda #Barquisimeto #Maracay #Valencia #Maracaibo #PuertoCabello #SanDiego #Naguanagua #Guacara #valenciavzla #valenciavenezuela #venezuela #Vla