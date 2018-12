Trump visita de sorpresa a las tropas estadounidenses en Irak, la primera en una zona de combate

El presidente Donald Trump realizó una visita sorpresa a las tropas estadounidenses en Irak el miércoles, su primer viaje a una zona de combate activa desde que asumió el cargo.

El mandatario aterrizó el miércoles.

El 21 de diciembre de 2017 Trump visitó a los soldados estadounidenses heridos heridoes e ingresados en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Maryland. También ese mes invitó a miembros de la Guardia Costera a jugar golf en su campo en West Palm Beach, Florida.

Antes del viaje de hoy a Irak, Trump había recibido críticas por ser el primer presidente desde 2002 que no visitaba a las tropas en Navidad.

También fue criticado en noviembre por cancelar un viaje a un cementerio militar estadounidense en las afueras de París en noviembre debido al clima. Dos días después de eso, se saltó la tradicional visita del Día de los Veteranos al Cementerio Nacional de Arlington.

El presidente le dijo a Chris News Wallace de Fox News que debería haber ido a Arlington, y que no había visitado una zona de combate porque tenía “un horario increíblemente ocupado”, en esa ocasión agregó: “Lo haré”.

En este momento de sus presidencias, Barack Obama había visitado tropas en Irak y Afganistán, y el presidente George W. Bush había visitado Irak solo ocho meses después del inicio de la guerra en 2003.

La visita de Trump se produce unos días después de que anunció que estaba retirando a todas las tropas de los Estados Unidos de Siria y que estaba retirando sustancialmente las fuerzas de Afganistán. El 19 de diciembre, tuiteó que “después de las victorias históricas contra ISIS, ¡es hora de llevar a nuestros grandes jóvenes a casa!”.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018