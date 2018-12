Trump pide que su exabogado Michael Cohen sea encarcelado

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió este lunes a través de su cuenta en Twitter que su exabogado Michael Cohen sea encarcelado, agregando que, en su opinión, este “debería cumplir la sentencia completa”.

“Michael Cohen le pide al juez no ser sentenciado a cárcel. ¿Quiere decir que puede hacer todas las cosas terribles, no relacionadas con Trump, que tienen que ver con el fraude, los grandes préstamos, los taxis, etc., y no cumplir una pena de prisión prolongada?” escribió el mandatario.

El pasado 29 de noviembre Cohen fue declarado culpable de hacer declaraciones falsas ante el Congreso con respecto a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los supuestos vínculos de la campaña electoral del magnate con Rusia.

En 2017, declaró ante el Comité Selecto del Senado que los esfuerzos del actual mandatario estadounidense para construir una Torre Trump en la capital de Rusia, Moscú, finalizaron en enero de 2016. También afirmó que nunca planeó viajar a Moscú para continuar con el proyecto, y que el Gobierno ruso no había recibido información sobre las aprobaciones para este proyecto.

Sin embargo, el 29 de noviembre Cohen afirmó que el proyecto duró hasta junio de 2016, así como admitió haber discutido un viaje a Moscú con Trump y que lo había contactado un secretario de prensa del presidente ruso Vladímir Putin, a quien el abogado solicitó asistencia para hacer avanzar el proyecto de construcción.

El presidente de EE.UU., a su vez, calificó a Cohen como una “persona débil” y afirmó que su exabogado estaba “mintiendo” para obtener una sentencia reducida.

RT Actualidad