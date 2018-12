Trump enaltece trabajo de Pompeo y dice que Tillerson es tonto como una roca y perezoso como ninguno

Donald Trump sigue con su verbo encendido, y esta vez, lo usó para atacar a su primer secretario de Estado, Rex Tillerson, al que no tuvo reparos para descalificarlo por el tiempo que estuvo al frente del Departamento de Estado.

Trump señaló en Twitter, una vía asidua para lanzar mensajes candentes. “Mike Pompeo está haciendo un gran trabajo, estoy muy orgulloso de él. Su predecesor, Rex Tillerson, no tenía la capacidad mental necesaria. Era tonto como una roca y no podía deshacerme de él lo suficientemente rápido. Era perezoso como nadie. Ahora es un juego de pelota completamente nuevo, gran espíritu en el Departamento de Estado!”.

Al tiempo que se discurre en ataque a la participación de Tillerson en su gabinete de gobierno, llena de loas al actual titular del despacho, Mike Pompeo.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2018