Trump: “Cortaremos toda la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha arremetido contra Honduras, Guatemala y El Salvador a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró sobre las tres naciones centroamericanas: “no hacen nada por Estados Unidos, sino que se llevan nuestro dinero”.

“Ha corrido la voz de que se está formando una nueva caravana en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Cortaremos toda la ayuda a estos tres países, [que se han estado] ¡aprovechando de EE.UU. durante años!”, ha escrito el mandatario.

Además, en un tuit anterior, Trump amenazó con “cerrar por completo la frontera sur” en caso de que los demócratas rechacen financiar el muro fronterizo. En medio del cierre parcial del Gobierno de EE.UU., el líder estadounidense ha criticado a los “demócratas obstruccionistas” que “no dan dinero para finalizar el muro y cambiar las ridículas leyes de inmigración” con las que está “cargado” el país.

…..Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries – taking advantage of U.S. for years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018