Trump asegura que cumple su promesa de defender a granjeros y ganaderos de su país

El presidente norteamericano, Donald Trump, dijo este lunes que está defendiendo a los granjeros y ganaderos de su país, tal como hizo su promesa.

Prometí defender a los granjeros y ganaderos de naciones extranjeras, y lo estoy haciendo.

Trump aseguró que autorizó al secretario Perdue para implementar la segunda ronda de facilitación del mercado, al tiempo que destacó que “nuestra economía es más fuerte que nunca, ¡estamos con nuestros granjeros!, en un mensaje en la red social Twitter, con la cuenta oficial @realDonaldTrump.

“Hoy estoy haciendo bien mi promesa de defender a nuestros granjeros y ganaderos de represalias comerciales injustificadas por parte de naciones extranjeras. He autorizado al Secretario PERDUE a implementar la 2ª ronda de pagos de facilitación del mercado. Nuestra economía es más fuerte que nunca – ¡ estamos con nuestros granjeros!”.

Today I am making good on my promise to defend our Farmers & Ranchers from unjustified trade retaliation by foreign nations. I have authorized Secretary Perdue to implement the 2nd round of Market Facilitation Payments. Our economy is stronger than ever–we stand with our Farmers!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2018