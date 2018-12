Trump ante congresistas: Estaría “orgulloso” de cerrar el gobierno por la seguridad fronteriza

En una candente reunión sostenida en la oficina Oval de la Casa Blanca, entre el presidente de los Estados Unidos, y los congresistas Chuck Schumer y Nancy Pelosi, el presidente norteamericano, Donald Trump aseguró con ironía visible que estaría “orgulloso” de cerrar el gobierno por la seguridad fronteriza.

Trump, estuvo acompañado en el encuentro por el vicepresidente Mike Pence. Este encuentro fue transmitido en vivo para la televisión norteamericana.

El presidente estadounidense mantiene una férrea línea anti inmigración en su directriz de gobierno que ha levantado mucha polémica en su país desde que asumió la presidencia.

“ARGUMENTO de oficina OVAL: el Presidente Trump se ha reunido con el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi en una explosiva reunión televisada y dijo que estaría “orgulloso” de cerrar el gobierno por la seguridad en la frontera”.

OVAL OFFICE ARGUMENT: President Trump sparred with Sen. Chuck Schumer and Rep. Nancy Pelosi in an explosive televised meeting and said he'd be "proud" to shut down the government over border security https://t.co/RGxLqaUayl pic.twitter.com/Wu48pup6kB

— CBS News (@CBSNews) December 11, 2018