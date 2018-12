Trump amenaza con el cierre del Gobierno si los demócratas votan contra el presupuesto para el muro

La disputa sobre el dinero para la seguridad fronteriza en EE.UU. tuvo este viernes un nuevo capítulo. El presidente Donald Trump escribió en Twitter que los demócratas, cuyos votos son necesarios en el Senado para aprobar el nuevo presupuesto, “probablemente votarán en contra de la seguridad fronteriza y el muro a pesar de que saben que desesperadamente se necesita”.

“Si los demócratas votan no, se producirá un cierre [del Gobierno] que durará mucho tiempo”, advirtió el jefe de Estado. “La gente no quiere fronteras abiertas y crimen”, añadió.

The Democrats, whose votes we need in the Senate, will probably vote against Border Security and the Wall even though they know it is DESPERATELY NEEDED. If the Dems vote no, there will be a shutdown that will last for a very long time. People don’t want Open Borders and Crime!

