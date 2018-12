¡Toda una reina! Así fue recibida Sthefany Gutiérrez en Guamachito (Fotos+Video)

Desde el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, una caravana acompañó a la reina de belleza hasta su casa, ubicada en el sector Guamachito, en donde la esperaban familiares, amigos y vecinos del sector.

La bella modelo publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías y videos de este lindo momento

Junto a la publicación, la segunda finalista del Miss Universo 2018 escribió: “Mi casa mis familia , mis amigos me recibieron ayer como no me lo esperaba, pero si pasamos un rato muy agradable en el sector que me vio crecer Guamachito gracias a todos por acompañarme estaré con ustedes siempre porque aquí tengo los recuerdos más bonitos de mi vida”.

Sthefany de 19 años, también manifestó que esperaba con ansias llegar a su tierra y adelantó que en sus planes inmediatos está continuar sus estudios de derecho y seguir preparándose como profesional del modelaje.

El Farandi