Timoteo Zambrano tras acusaciones de Mantilla: “No lo conozco, me tocó negociar su liberación a solicitud del Vaticano y de la MUD”

Este lunes 10 de diciembre el diputado de la Asamblea Nacional (AN) y expreso político, Rosmit Mantilla, aseguró haber recibido amenazas por parte del también dirigente político, Timoteo Zambrano.

Mantilla aseguró que “Estuve cerca de 8 días en silencio porque a minutos de ser liberado, recibí un mensaje de Timoteo Zambrano, que decía que si yo no me callaba la boca, mi compañero Gilberto Sojo, no iba a ser liberado y más nunca lo iba a ver”, dijo durante una entrevista para TvVenezuela este 10 de diciembre.

En es sentido Timoteo Zambrano se pronunció ante dichas acusaciones por parte del parlamentario expresó “Con respecto a las declaraciones de Rosmit Mantilla reproducidas en varios medios digitales, quiero aclarar lo siguiente: – No conozco, ni he conversado personalmente por ningún medio con Mantilla”.

“Me tocó negociar su liberación por la mesa de diálogo a solicitud del Vaticano y líderes opositores de la MUD. No quiero pensar que esta nueva campaña difamatoria, obedezca a los intereses de quienes aspiran a la presidencia de la Asamblea Nacional”, precisó.

albertonews