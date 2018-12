¡Tecnología bélica! Nuevo rifle de EE.UU. dispara con la presión de un tanque

La Armada de EE.UU. prevé utilizar un nuevo rifle capaz de disparar con la presión equivalente a un tanque de guerra. El arma, calibre 6.8mm, ha sido desarrollada con un visor nocturno avanzado y un sofisticado sistema de objetivos, para convertirla en una fuerza de combate más letal, informó The Military Times.

De acuerdo a las declaraciones de Mark Milley, jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, este fusil es muy sofisticado, su resistencia soportará hasta los climas más rigurosos y la velocidad de sus balas podría tornar inútil cualquier armadura corporal, incluso aquellas que aparezcan en el futuro.

Desde el próximo verano, el prototipo de este poderoso rifle entrará en periodos de prueba y se espera que la versión final inicie operaciones en el año 2022. Asimismo, se estima que ofrecerá las mayores capacidades para reemplazar armas de calibre 5.56mm, como el fusil M16 o la carabina M4, utilizadas durante décadas por la mayoría de los soldados, infantes de marina y operadores especiales de EE.UU.

En razón de toda la tecnología empleada, el innovador fusil podría resultar muy costoso y por ello no se planea equipar a todo el Ejército con ese tipo de municiones. “Será mejor que cualquier arma existente sobre la Tierra, es un rifle bastante impresionante”, agregó Milley.

El llamado ‘Rifle Automático de Escuadrón de Próxima Generación’ (NGSAR, por sus siglas en inglés) surgió como una respuesta para derrotar a combatientes en terrenos abiertos. “Durante los últimos 10 o 15 años, realmente solo nos hemos centrado en efectos letales contra objetivos desprotegidos. Ahora estamos viendo amenazas cercanas, como Rusia y otros”, declaró Geoffrey Norman, jefe de la división de desarrollo de la fuerza del Ejército estadounidense.

