Sthefany Gutiérrez agradeció a Osmel Sousa: “Los méritos a quien le corresponde”

Me caracterizo por ser muy agradecida y los méritos a quien le corresponde. No logré ser 2da finalista de Miss Universe sola. Principalmente gracias a mi familia por ser mis motivadores en todo momento y mi apoyo incondicional en toda adversidad durante este camino❤️ Mis amigos y mi equipo de trabajo @estebanmvelasquez @iamdanielcampos @monchoproduction @teachersalandy @keysisay @zardelabelleza Gracias porque a pesar de las adversidades y obstáculos siempre conté con ustedes, gracias a eso nunca desistí, y lo logramos llegamos a la meta 🙌🏾