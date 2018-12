Sheryl Rubio hizo revelaciones de su estado emocional

A través de su red social Twitter la actriz venezolana Sheryl Rubio, tras revelar que la está pasando muy bien sentimentalmente con un “amor” de identidad desconocida.

A menos de un mes del video que se hizo viral en el que lloró por el mal trato por parte su exnovio, Andrés Lazo, conocido como “Lasso”, la joven actriz contó a sus seguidores lo feliz que se sentía.

Me prometí a mi misma que no me volvería a enamorar pero son las 4 de la mañana, no hemos parado de reír, ninguno de los dos se quiere ir a su casa y me di cuenta que por primera vez en mucho tiempo no me sentía así de feliz ❤️

— Sheryl Rubio (@sherylrubior28) December 15, 2018