“Santa en la calle”; donó comida y juguetes (Fotos)

View this post on Instagram

Cuando SANTA tiene un compromiso, se lo toma en serio!! Y es que cada año nuestro compromiso es con Venezuela y cada rincón del planeta en donde Santa en las Calles tiene presencia. Cuando tu misión es llevar alegría, haces posible la MAGIA!!! 👋🏼🎅🏼🤶🏻🍀💫🎄✨✨✨✨✨ 🍀Imágen de: Aldrina Valenzuela Rojas 👉🏼 @recordisfotografia #santaenlascalles2018 #robertomatatallerdefotografia #venezuela 🔥🔥🔥♥️🤩🇻🇪✨✨✨✨✨