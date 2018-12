Sagas suspenderá el servicio por 24 horas en algunos sectores de Maracaibo para solventar avería

View this post on Instagram

ATENCIÓN ⚠️ A través de @sagasmaracaibo estamos atendiendo la emergencia por fuga de gas que se presentó en la Circunvalación 3📍, producto de una toma ilegal. . Informamos a los sectores Altos de la Vanega, Sabaneta, Barrio Simón Bolívar, Altos del Sol Amado y parte de la parroquia Manuel Dagnino, que debido a las labores se suspende el servicio de gas doméstico 24 horas; el llamado es a tomar prevenciones. @alcaldiademcbo #12Dic