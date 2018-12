Rondón tras el partido de este sábado: “Sentimiento increíble, buenísima victoria”

El venezolano Salomón Rondón, del Newcastle inglés de la Premier League, manifestó sus sentimientos luego de haber obtenido su cuarto gol dela temporada, que significó la victoria de su club este sábado.

What a feeling, what a win!! Enjoy your Saturday night, Magpies!

💥💪🏾

Sentimiento increíble, buenísima victoria. #NUFC pic.twitter.com/GFr8ZoV5Bp

— Salomón Rondón (@salorondon23) December 15, 2018