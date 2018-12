Revelan conversaciones entre sacerdote del Zulia y la menor de 12 años (Imágenes)

Hace horas difundieron las conversaciones que mantenían el sacerdote Iván Merino Padial y una adolescente zuliana de 12 años. “Volviste, ya me hacía falta tenerte a mi lado, te quiero demasiado, menos mal que llegaste, hasta una sorpresa me diste. Yo te tenía que dar la sorpresa, pero te adelantaste. Gracias por todo lo que me has dado, te quiero”, se escribieron en una red social.

Ambos fueron descubiertos teniendo relaciones íntimas el pasado sábado 24 de noviembre dentro de un vehículo en la urbanización El Pilar, Maracaibo, estado Zulia, por funcionarios de la policía de la entidad. Los uniformados los bajaron de la unidad, se trataba de la menor, quien estaba sin blusa, y el sacerdote, muy conocido en la comunidad.

El Cooperante