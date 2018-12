Recuerdan al gobernador Omar Prieto que él prometió el fin de cortes eléctricos y éstos siguen

View this post on Instagram

Hermanos Zulianos! Hoy 7 de Noviembre, después de 3 meses y 3 semanas, me voy del Zulia con la satisfacción del deber cumplido… Fueron días de dura batalla, sin embargo la orden de nuestro Cmdte Pdte @nicolasmaduro entre vencer o morir fue VENCER!!! … Dejo el sistema eléctrico del Zulia otra vez estabilizado y en manos de la seguridad de nuestra FANB… No permitamos que nos los vuelvan a destruir… GRACIAS! al CMDTE PDTE por todo el apoyo que me dió… GRACIAS! al Gobernador Omar Prieto por toda la colaboración prestada… GRACIAS! a los trabajadores y trabajadoras de CORPOELEC por su dedicación y compromiso revolucionario.. Y sobre todo GRACIAS! al pueblo Zuliano por su paciencia y comprensión… Dejo un pedacito de mi corazón en la tierra del sol amada…HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!! MISION CUMPLIDA!!! @nicolasmaduro @dcabellor @delcyrodriguezven @omarprietogob @vtvcanal8 @mazo4f