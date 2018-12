¡Receta sencilla! Pan de jamón de yuca para estas navidades

View this post on Instagram

PAN DE JAMÓN #SINHARINAS 😍 #singluten #sincaseina #sinlactosa bajo costo, fácil de hacer, salvador, #ECONÓMICO, con pocos ingredientes y PERFECTO para esta #NAVIDAD2018. Apto para #celiacos #alergicos y dietas especiales.

INGREDIENTES (1 Pan grande) 1 kg de yuca o mandioca (cocida al dente) Sal 1 huevo (sustituible) Aceite Jamón (libre de gluten usamos @embutidosmovilla también lo puedes hacer en casa) Pasas, olivas, alcaparras. 

PREPARACIÓN 1⃣ Elimina las fibras de la mandioca o yuca, ralla con un rallador fino. Añade el aceite, la clara y amasa, si esta muy húmeda puedes añadir almidón hasta lograr la consistencia de plastilina. 2⃣ Sobre una lámina de papel para horno engrasada (usamos una manta de silicona) ubica tu masa y estira con ayuda de un rodillo engrasado. Añade el relleno, enrolla, cierra los bordes. Barniza con la yema. Estira trocitos de los sobrantes de masa y decora el pan. 3⃣ Precalienta el horno a 250•C barniza de nuevo, ubica tu pan sobre una bandeja engrasada y hornea 25 a 30 min o hasta que esté dorada la corteza 

👀 ¿ERES #ALÉRGICO AL HUEVO? Usa 3 cdas., de aceite y 3 cdas., de maicena, otro almidón o harina permitida, también puedes usar gel de lino SI EN TU PAÍS NO HAY YUCA USA PAPA