Rangel Silva: “Hay gente que nunca ha comido pernil y ahora protestan porque no llegan”

En el marco del programa, al día con Rangel Silva edición número 160, y tras las protestas que se generaron el pasado martes en el municipio capital por la entrega de un kilo de pernil por cada familia, el Gobernador de Trujillo ofreció declaraciones sobre el tema que algunos consideraron ambiguas.

Al respecto manifestó que a Trujillo llegaron 9 gandolas con 48 mil 600 piezas de pernil, en espera de un cargamento similar para completar las 70 mil 200 unidades asignadas al estado andino. Sin embargo también detalló que tienen registrado mil 987 Clap para un total de atención de 289 mil familias, lo que es igual a decir que solo podrán beneficiar a 24,5% de las familias que esperan el producto.

“Que Rangel Silva dijo que era un kilo, no, fui muy claro con los alcaldes, dije va a llegar una parte y vamos a tratar de darle a todos los Clap ¿Es justo que sean los 20 municipios un pedacito para cada uno? De repente no es justo. Pero si tú en una casa cocinas medio kilo de caraotas para 10 personas ¿cómo haces para que alcance?, ¿Le das a unos bastante para que otros se queden sin comer o le das un poquito a todos?”, manifestó.

Aunque admitió que la orden del presidente Nicolás Maduro era que entregarán el pernil completo, expresó que en una comunidad el Clap tiene que trabajar y si no alcanza orientar que un pernil lo compren entre dos familias y que lo dividan ellos, “pero yo le dije a los alcaldes e instituciones que tienen prohibido sacar el pernil de la bolsa y picarlo, prohibido terminantemente”.

Sobre las protestas dijo que pueden cerrar las calles pero más perniles no van a llegar porque no hay en el país, “hay gente que nunca ha comido pernil y ahora protestan porque no llegan. Uno por un pernil no puede entrar en una crisis existencia innecesaria”. De continuar las protestas advirtió que el próximo año le dirá al Ejecutivo nacional que no envíe el producto a Trujillo.

Diario de los Andes