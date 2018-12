Rafael Ramírez exige fe de vida de Eulogio Del Pino

El ex ministro de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, exigió al gobierno de Nicolás Maduro y al fiscal Tarek William Saab “información inmediata y confiable sobre el estado de salud del ex presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, y el resto de los trabajadores petroleros” y efectivos militares presos en las cárceles venezolanas.

Ramírez dijo en una nota de prensa que “después de la negligencia manifiesta que causó la muerte del ex ministro Nelson Martínez, ahora es urgente conocer qué está pasando con el resto de los secuestrados políticos que tiene el gobierno madurista, especialmente los trabajadores de Pdvsa”.

Del Pino fue arrestado en noviembre de 2017 acusado de corrupción dentro de la industria petrolera. En ese entonces era ministro de Petróleo. Se le imputaron los cargos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, asociación para delinquir, incumplimiento al régimen de seguridad de la nación, uso indebido de sistema de información y daños a la industria petrolera nacional. Su juicio aún no ha comenzado.

Ramírez sostiene que ambos ex funcionarios fueron utilizados como “chivos expiatorios para justificar la corrupción del madurismo y la destrucción inducida de Pdvsa para entregarla a intereses multinacionales”.

“Ellos sabían que Nelson (Martínez) tenía una condición cardíaca grave y, sin embargo, solo lo llevaron al Hospital Militar cuando ya su situación era crítica e irrecuperable. Lo tuvieron un año secuestrado sin los cuidados médicos a los que tenía derecho”, insiste Ramírez, cuyo último cargo como funcionario fue de embajador de Venezuela ante la ONU y del que fue relevado en noviembre de 2017 por sus diferencias con Maduro.

Para Ramírez, los ex funcionarios de Pdvsa que están arrestado bajo acusación de corrupción, “están en manos de un gobierno especialmente cruel”.

Banca y Negocios