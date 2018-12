Rafael Lacava reveló los motivos por los que decidió incursionar en la política

Este martes durante una entrevista Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, reveló las razones por las que decidió entrar en el mundo de la política, “era porque no tenia nada que hacer en ese momento, me aburría todo lo que hacia. A mí me prepararon para hacer banquero, yo estudie economía porque vengo de una familia de empresarios y de banqueros”.

“Mi tío fue presidente de American Express para América Latina y yo estudié economía para ser como mi tío, me gradué y le fui a pedir trabajo, pero me dijo que me daría un consejo y me mandó a buscar el periódico para que buscara trabajo y obtener experiencia y después veíamos, en ese momento me di cuenta que la decisión de ser banquero no era lo mío”

“Quedé nganchado con Hugo Chávez y eso creo que fue lo que me permitió estar en esto. He trabajado día y noche (…) me estoy desintegrando en átomos porque el trabajo me tiene loco, pero lo hago con pasión y mucha esperanza de que las cosas pueden mejorar y yo sea una herramienta para que esto mejore”.

“Yo soy sobreviviente, me quitaron un riñón. Dios me dio una segunda oportunidad de seguir con mi familia y de servirle a mi país, logré superar ese episodio y volví a ese espiral intensa de trabajo y de dedicación y la salud empezó a flaquear y tuve que, producto también de otras circunstancias políticas, apartarme y aproveché para refrescarme de salud y creo que hice lo correcto”.

