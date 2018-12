Prendió en llamas su propia camioneta al tirar una colilla por la ventana

Un hombre identificado como Wu, incendió accidentalmente su propia camioneta ‘pickup’, en la ciudad china de Zhangzhou, provincia de Fujian, cuando pretendió arrojar una colilla de cigarro por la ventanilla, informó este jueves South China Morning Post.

El vehículo se prendió en llamas mientras se desplazaba por una autopista. Al darse cuenta del intenso humo que salía de la parte trasera del vehículo, Wu se detuvo en una estación de peaje donde, según informes de medios locales, logró apagarlas con ayuda de otros conductores que acudieron con extintores para socorrerlo.

A driver in #China threw a cigarette butt out of the window. It set his truck on firehttps://t.co/INxQlWZ7oQ by @TingYanalice

— SCMP News (@SCMPNews) November 30, 2018