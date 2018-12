¿Por qué hay que evitar dormir con el cabello mojado?

Seguramente aún recuerdas cuando eras pequeña te decían: “¡Si quieres evitarte un resfriado… Prohibido ir a la cama con el pelo mojado!.” Más allá de pasar la noche con la nariz congestionada, despertar con dolor de cabeza y no descansar, nuevos estudios dermatológicos indican que el cuero cabelludo sufre estragos que podrían tratarse desde una leve picazón hasta una inflamación o infección.

Piensa en cómo se arrugan tus dedos cuando estás mucho tiempo en contacto con agua, lo mismo le pasa a tu cabello, la humedad hace que tu cuero cabelludo se inflame.

Te explicamos las 4 razones para que decidas secarte el pelo antes de dormir:

1. Caspa = Humedad. Lo único que necesita tu cuero cabelludo para que esto ocurra es un poco de humedad. Y aunque uses productos para acabar con ésta, no será suficiente… el único remedio será no irte a la cama con el pelo mojado.

2. Migrañas. El choque de temperatura entre tu cuerpo y tu pelo serán las causantes de este malestar, ¿cómo evitarlo? Ya sabes la respuesta.

3. Enredos catastróficos ¿La explicación? Mientras se evaporan las partículas de agua el cabello tiende a juntarse y formar nudos.

4. Menos sedosidad + más fragilidad. La oportunidad perfecta para que tu pelo pierda brillo y fuerza natural es mantenerlo húmedo por muchas horas.

