¡Polémica! Mánager de Sthefany Gutiérrez arremetió contra presidente de Cisneros Media

Luego de que @jonathanblum, presidente de Cisneros Media, felicitara a @sthefanygutierrez1 por su destacada participación en el #MissUniverso, @estebanmvelasquez, mánager de la beldad criolla, tildó a Blum de ser un acosador de míster y de querer perjudicar el trabajo de Gutiérrez en el mencionado concurso🔥😱 #RevistaRonda