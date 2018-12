Polémica en Nueva York tras el salvaje arresto de una mujer junto a su bebé (Video)

El video de cómo dos agentes de seguridad de la ciudad de Nueva York forcejean con una mujer para quitarle a su hijo de un año antes de arrestarla ha desatado la polémica en la ciudad, informaron varios medios locales.

Jazmine Headley, de 23 años, fue detenida cuando se encontraba en la Oficina de Recursos Humanos del distrito de Brooklyn por “resistir el arresto, actuar de manera perjudicial para un niño, obstruir la administración gubernamental y entrar en lugar sin autorización”, según el periódico El Diario.

El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, ha solicitado que se retiren los cargos contra Headley, según el canal ABC.

Sin embargo, la Fiscalía aseguró que la joven madre no se encuentra detenida por este incidente, sino porque existe una orden judicial del estado de Nueva Jersey.

El fiscal del distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, citado por El Diario, señaló que están intentando comunicarse con el vecino estado de Nueva Jersey para “acelerar su liberación”.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reaccionó ante lo ocurrido calificándolo de “perturbador”.

“Al igual que cualquiera que haya visto el video, tengo muchas preguntas sobre cómo ha sido manejado (el incidente). La policía de Nueva York y la Oficina de Recursos Humanos llegarán hasta el final de lo sucedido”, dijo en su página oficial de Tuit.

La Defensora del Pueblo de la ciudad de Nueva York, Letitia James, también denunció lo ocurrido y aseguró que “ser pobre no es un crimen”.

“Las acciones de la policía en el vídeo son espantosas y despreciables”, dijo James, citada también por El Diario.

Además, pidió la apertura inmediata de una investigación.

Según los medios locales, dos agentes de la Oficina de Recursos Humanos implicados en el arresto han sido “asignados a otros deberes” mientras se investiga lo sucedido.

Jazmine Headley was minding her business, sitting on the floor at a social service office because of lack of available seats and NYPD officers were captured on video violently tugging at her 1-year-old child, while she laid on the floor during the arrest. pic.twitter.com/xy68YPXeal

— The Root (@TheRoot) December 10, 2018