Petro recibiendo dinero dice que él no es criminal si no quienes grabaron el vídeo

El ex candidato presidencial izquierdista colombiano, Gustavo Petro, quien en los últimos días se ha visto envuelto en un escándalo en el que aparece en un vídeo recibiendo fajos de billetes de cinco mil pesos, aseguró que el criminal no es él, sino quienes grabaron el vídeo.

El ex aspirante a la presidencia de ese país, dijo que quien grabó el vídeo, lo consideraba de su confianza y no tenía por qué desconfiar de él, pero no sabia que le tenía aprehensión.

Recibí 20 millones de pesos, no fui prudente. Pido perdón a mis electores, pero no cometí delito. Los criminales son quienes grabaron y publicaron el vídeo, aseguró, según reportó RCN en su cuenta de Twitter, que reportó sobre un mensaje grabado por Petro para sus electores, con duración de 40 minutos.

En declaración grabada por él, Petro habló del video en el que aparece recibiendo fajos de billetes. "Aunque eso no es un delito debo ser prudente y no lo fui y ahora pago las consecuencias", dijo el senador pic.twitter.com/IUlmko6F6q — Noticias RCN (@NoticiasRCN) December 4, 2018

