Perú: Convocados 24 millones 381 mil 414 electores para el Referéndum 2018 

Los peruanos se alistan desde este domingo 9 diciembre de presente año para volver a las urnas electorales con el fin de participar en el Referéndum 2018 convocado por el presidente Martín Vizcarra.

Población electoral

Aproximadamente 24 millones 381 mil 414 peruanos, residentes en el extranjero y aquellos jóvenes que cumplieron 18 años del siete de octubre al 9 de diciembre, tendrán el derecho al sufragio, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A través de su plataforma digital, la ONPE anunció que para esta consulta nacional trabajarán los miembros de mesas que fueron seleccionados para las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Cinco mil locales de votación

De igual manera, el organismo electoral precisó que los cinco mil locales de votación habilitados en todo el territorio nacional para dichos comicios abrirán sus puertas a los electores a partir de las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde del domingo.

Seguridad garantizada

Fuerzas militares del Perú estarán desplegadas en los referidos centros electorales para garantizar el buen desarrollo de la jornada nacional, para ello estarán participando 50 mil miembros de este componente.

Observación electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú detalló que 50 representantes, adscritas a delegaciones y misiones de observación electoral, procedentes de Latinoamérica y Asia, participarán en la Consulta Popular.

Cédula del Sufragio

Los electores recibirán de los miembros de mesa la “Cédula del Sufragio”, la cual tiene plasmado las cuatros preguntas de las reformas constitucionales y políticas sometidas a consulta que deberán ser aprobadas o desaprobadas.

Estas son las preguntas establecidas por el Gobierno peruano y deberá ser leída muy detenidamente por el elector.

1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura)?

2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?

3. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?

4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?

Multarán a electores

La ONPE multará a aquellas personas que no cumplan con su deber ciudadano tanto por no votar como por no cumplir como miembro de mesa. La sanción oscila entre 20 a 80 Soles según el distrito territorial.

Escalas establecidas:

– Distrito no pobre: 83 soles

– Distrito pobre no extremo: 41.50 soles

– Distrito pobre extremo: 20.75 soles

Por otra parte, este nueve de diciembre se desarrollará la segunda vuelta de las elecciones regiones en 15 zonas de la nación peruana.

Nota de Prensa – Raúl Arroyo Valera – onpe.gob.pe