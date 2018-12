Patricia Poleo le responde a Angie Pérez y anuncia que emprenderá acciones legales en EEUU: “Tendrá que demostrar sus infamias”

La reconocida periodista, Patricia Poelo, quien se encuentra en el exilio en la ciudad de Miami de EEUU, respondió a las acusaciones de su colega Angie Pérez quien la acusa de defender al dueño del canal de noticias Globovisión, Raúl Gorrín, que está prófugo de la justicia de EEUU, tras ser acusado de lavado una fuerte suma de dólares provenientes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela.

“Angie Pérez tiene meses diciendo cosas de mi que son falsas, publicano infamias en mi contra y yo no he querido responderle, pero hoy se metió en un solo día tanto con mi madre que es una señora de 83 años y con mi hija, hoy no solamente le responderte desde Agarrate (Su programa), Sino que ya consulté con mis abogados y vamos actuar legalmente”.

Poleo continuó: “Porque haber dicho que mi madre recibió 6 millones de dólares de Gorrín, no solamente que es una mentira sino que es algo bien montado por ella, con pruebas falsas, con pruebas que no tiene y ella va a tener que responder en la Corte de los Estados Unidos y demostrar que mi mamá recibió ese dinero”.

“Sobre mi hija, que dice que vive como una Kardashian en Manhattan, mi hija no vive en Manhattan y mi hija tiene tres trabajos con los cuales se mantiene”.

En ese sentido Poleo se preguntó ¿Qué trabajo tiene Angie Pérez, quién le paga a Angie Pérez?.

albertonews