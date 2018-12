¡Pánico entre los pasajeros! Una turbina de avión se destruyó en pleno vuelo (Video)

Los pasajeros del vuelo 260 de Frontier Airlines vivieron un momento terrorífico en plano viaje. Uno de las turbinas del Airbus A320 se destruyó en el aire, ocurrió momentos después del despegue. El avión que había salido de Las Vegas se dirigía a Florida.

Ocurrió momentos después del despegue del Aeropuerto Internacional MacCarran. Las personas a bordo del avión que conectaba Las Vegas con Florida entraron en pánico tras advertir que uno de los motores de la nave se comenzó a desmoronarse.

El terrorífico momento fue registrado por varios pasajeros que no podía creer lo que estaba sucediendo.

Según informó el diario El Debate, los tripulantes realizaron los protocolos y el avión regresó de inmediato al aeropuerto realizando un aterrizaje de emergencia.

Gracias a la habilidad del piloto, que fue relatada por varios pasajeros, no hubo que lamentar ningún herido. En tanto, la empresa compensó los gastos vuelo y les regaló un cupón extra de 500 dólares.

Video from the air of Frontier flight #F9260 showing the engine cowling came apart. pic.twitter.com/kxz4bpKAlO

— Flight Alerts (@FlightAlerts_) November 30, 2018