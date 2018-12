Osmel Sousa a Sthefany Gutiérrez: Tratando de destruirte te fortalecieron

View this post on Instagram

@sthefanygutierrez1 ahora si, contigo doy por cerrado mi etapa en el Miss Venezuela. Y esa etapa no pudo tener mejor cierre. Un broche de Oro, Canela y Azabache que decora mi vida y la vida de quien te conozca. Pero a muchos no les interesaba conocerte. Pensaban que ignorándote, maltratándote y hablando mal de ti, acabarían contigo. Resultaste ser como yo mi negra, tratando de destruirte te fortalecieron, nos fortalecieron! Y tu fortaleciste mi corazón que como los corazones de todos los Venezolanos hoy se rinden a tus pies! La Reina Guerrera!