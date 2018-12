Observatorio Electoral Venezolano publicó informe sobre irregularidades del 9D

El Observatorio Electoral Venezolano publicó su informe sobre las elecciones de concejales celebradas el pasado 9 de diciembre, en las que el chavismo se hizo con el 92,8% de los cargos electos.

Este estudio evaluó todo el proceso de las elecciones, desde su convocatoria hasta su realización, con la finalidad de detectar y reportar todas las irregularidades que se presentaran.

El primer elemento que destaca el informe sobre el día de las elecciones fue que no se presentaron testigos de las distintas opciones electorales en 60% de los centros al inicio de la jornada. Estas figuras “son indispensables para lograr un proceso verdaderamente independiente en tanto se constituyen como representantes que resguardan los votos de los distintos candidatos”, determina el informe

Por otra parte, también llamó la atención la presencia de efectivos del Plan República, observados en el 93% de los centros estudiados. Esto constituye una irregularidad ya que se detecta una gran cantidad de milicianos, quienes establecen el perímetro de seguridad y demarcan los límites de acceso para los medios de comunicación y organismos que acompañan el proceso.

Uno de los hechos más denunciados fue el proselitismo político, con propaganda presente en 71% de los centros de votación observados, asociados principalmente a la instalación de los llamados ‘puntos rojos’ cerca de los centros electorales. En contraparte, en 8% se registraron puntos partidistas de la oposición.

“Entre las actividades realizadas en estos puntos partidistas las relacionadas al Carnet de la Patria fueron las más frecuentes (observadas en 47% de los centros), seguida del registro de votantes (45%), la orientación al voto (29%), activismo político (9%) y la entrega de beneficios del Estado (4%)”, completa el informe.

Las fallas en las máquinas de votación también se presentaron como una constante. En 12% de los centros observados hubo problemas relacionados con los aparatos.

Sobre los hechos de violencia o momentos de tensión, reportaron que en un 99% no se reportaron incidentes. Solo 1% de los observadores desplegados presenciaron algún acto que perturbara el tranquilo desenvolvimiento de la votación.

Por supuesto, llamó la atención la suspensión de las elecciones en 30 centros de votación del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, luego del incidente en Canaima, donde se desarrolló un operativo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Finalmente, el observatorio denunció las dificultades que tuvo para acceder al Acto de Escrutinio ni a la Verificación Ciudadana en el 29% de la muestra estudiada. “Cabe recordar que ambos procedimiento son públicos, y debe permitirse el acceso a las personas interesadas”, argumentan.

Conclusiones

Después de recopilar todos los datos previos a las elecciones y desplegarse en todos los estados del país para observar el proceso, el Observatorio concluyó que “este proceso electoral transcurrió a través de varias y diversas irregularidades”.

La primera observación parte del mismo nacimiento de las elecciones, convocadas por la asamblea constituyente que tomó para sí decisiones importantes que le competen legalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El domingo 9 de diciembre fue el colofón de un proceso que se expresó en nuevas transgresiones a las normas vigentes, visibles, sobre todo por el intento de violar la libertad de los ciudadanos”.

Argumentan que la pronunciada abstención podría guardar relación con el desconocimiento del ciudadano común sobre la labor de los concejales. Sin embargo, si se compara con los últimos cuatro ejercicios electorales, “pareciera que la explicación debiera tener otros ingredientes”. Entre ellos, postulan la desconfianza en el CNE y el creciente escepticismo político.

Advierten también que estas elecciones suponen la mayor concentración de todo el poder político que ha gozado el Gobierno Nacional y representaron un coque contra el entramado democrático del país.

“Lo ocurrido no es una buena noticia para nadie. No lo es para el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro ni para los diversos sectores de la oposición. Pero no lo es, sobre todo, para el país, porque prolonga la crisis política, con todas sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida venezolana”, cierran.

