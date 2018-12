¡Nuevo escándalo! Angie Pérez arremetió contra Kerly Ruiz y Carlos Méndez, dueño de EVTVMiami

View this post on Instagram

La noticia del fin de semana fueron las fotos y videos (en mi próximo post) del nuevo amor de @kerlyruiz85: Carlos Méndez, un hombre de la tercera edad, a quien se le acusa de presunto #testaferro de Enrique Salas Römer (Se acuerdan? El que fuera candidato “en contra” de Chávez la primera vez), de acuerdo al blog de noticias y corrupción “A Writer With Freedom”. Aprovecho para explicar un poco este enredo, ya que quien aparece como “dueño” en los registros de Sunbiz es Antonio Marval, magistrado del @tsj_legitimo (el mismo que armó la alharaca que iban a mandar a apresar a Maduro con @interpol_hq, mientras Maduro ya ha salido DOS VECES de #Venezuela: a la @unitednations y a la toma de posesión de #AMLO este fin de semana). Marval viene siendo un intermediario entre @munozoswaldo y el nuevo #sugardaddy de #KerlyRuiz, con quien ya tuvo diferencias por llegar a fiestas con su amante de turno en lugar de su esposa. Sin embargo, la compañía dueña de EVTV, de nombre “EVTV Management” se encuentra registrada en #DELAWARE y no en #Florida, bajo una tercera empresa para no revelar los nombres. Esa tercera empresa, “Corporate Creations Network Inc.” con oficinas de #FL en Royal Palm Beach (muy cerca de Wellington pero a 125 km -77 milas- de Miami), también fue mencionada por @icijorg en sus #OffshoreLeaks y, curiosamente, el registro de Nevada de la misma compañía dicta que es extranjera (ver mi publicación anterior al respecto). #EVTV ha tenido un crecimiento inexplicablemente vertiginoso en el último año: nuevos programas, talentos con altos sueldos y nuevas instalaciones, pero los números del canal no explican de dónde sale tanto dinero, ya que la población #venezolana en #EEUU representa menos del 2% de la población total y el canal de suscripción no maneja tantos suscriptores ni patrocinadores para justificar semejante inversión. Como les digo siempre: los números no mienten. Carlos Méndez me anda persiguiendo con conocidos en común para “enseñarme pruebas” de la presunta legitimidad de las finanzas del canal. Le digo que muestre lo que pretende mostrarme en privado PÚBLICAMENTE. Si no, no me interesa. Por cierto: qué será de la vida de Salas Römer? 🤔