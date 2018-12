“Nuevo aumento se volverá sal y agua”, según Diputado Teixeira:

El diputado Manuel Teixeira y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Deuda Social del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, aseguró que este incremento “se convertirá en sal y agua si no hay rectificación del modelo económico”.

“En consideración al anuncio del aumento salarial decretado, debemos expresar que aún cuando hay un intento de rectificación en el valor trabajo-salario, el tema de fondo no se ha tocado y no se resuelve el grave problema de la hiperinflación que es lo que origina la pérdida del valor salarial que cada vez que lo aumentan entonces no valga nada ese dinero”.

Dijo que “nuevamente le hacemos un llamado serio, responsable, al sector que maneja el área económica del Ejecutivo, a que tome medidas serias que rectifiquen el modelo económico, que sea en concordancia con todos los sectores del país, para que sea un plan de estado y podamos salir de esta crisis económica y finalmente el salario de los venezolanos les alcance para sus necesidades mínimas”. Teixeira ratificó que los paliativos del gobierno venezolano no mejoran la economía del ciudadano.

El Universal