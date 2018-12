“No hay ahorro que aguante este ritmo de crecimiento de los precios”, según Guerra

Durante una rueda de prensa José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional (AN), ofreció un balance, en el que aseguró que la actividad económica va en caída desde hace 60 meses.

“Lo que costaba un bolívar en enero, para diciembre de 2018 cuesta BsS 1.400.000. La caída de la actividad económica está entre 25% y 28%. Venezuela sufre una depresión económica”, especificó este lunes.

Guerra indicó que el país está en incumplimiento del pago de deuda de 7.100 millones de dólares y para el año 2019 se vencen 8.000 millones de dólares más. “No hay cómo pagar la deuda”, alertó. “No hay salario, no hay pensión, no hay jubilación, no hay ahorro que aguante este ritmo de crecimiento de los precios”.

“La política económica de este régimen ha sido un cóctel explosivo de controles de precios, control de cambio, restricciones al comercio y, lo más grave, la emisión de dinero del BCV para financiar la voracidad fiscal”

